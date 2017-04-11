Премьер назвал основные параметры земельной реформы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал основные параметры земельной реформы. Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о земле ... Наша позиция совсем другая - ни одного сантиметра украинской земли иностранцам, ни одного сантиметра", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что правительство также не поддерживает позицию относительно открытия рынка земли крупным корпорациям и холдингам.

"Мы считаем, что надо запустить рынок для украинских граждан-физических лиц, которые могут между собой продавать землю, которая им принадлежит", - сказал В.Гройсман.

При этом, по его словам, ограничения для одного человека составят не более 200 га.

Напомним, В.Гройсман назвал пять необходимых реформ для улучшения жизни людей.