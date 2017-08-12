Премьер пообещал 26 весовых комплекса на дорогах до конца сентября

К концу сентября 2017 года на украинских дорогах заработают 26 габаритно-весовых комплекса. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году. Однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить снова. Теперь победитель наконец определен и 26 габаритно-весовых комплекса должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А до конца года их должно быть приобретено 78", - написал Премьер.

По мнению В.Гройсмана, надлежащий весовой контроль будет способствовать тому, что "новая культура отношения к украинским дорогам будет формироваться не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется - у предпринимателей, владельцев фур и водителей".

Как сообщал УНН, по состоянию на июнь 2017 года Государственная служба по безопасности на транспорте сегодня наложила около 900 тыс. евро штрафов на грузовики за перегрузки.