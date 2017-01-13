Премьер призвал подготовиться к масштабным дорожным работам

Владимир Гройсман призвал подготовиться к масштабным дорожным работам с 1 апреля.

Премьер отметил, что нужно очень быстро подготовиться к началу масштабных строительных работ по ремонту, частичному ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, по строительству новых дорог.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал дорожные службы, включая прежде всего госхолдинг "Укравтодор", провести весь спектр подготовительных работ с тем, чтобы уже 1 апреля приступить к реализации масштабных проектов в дорожной сфере. Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом глава правительства сказал в ходе совещания по вопросам содержания и развития дорожной инфраструктуры.

"Нужно очень быстро подготовиться к началу масштабных строительных работ по ремонту, частичному ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, по строительству новых дорог. Первого апреля должны быть полностью готовы: все тендеры, деньги, закупки - все должно быть готово", - цитирует пресс-служба Гройсмана. Ранее Гройсман сообщил, что правительство выделит в общей сложности 750 миллионов гривень на программу системного переоснащении службы содержания дорог. Причем большая часть ассигнований будет направлена на закупку техники отечественного производства.

Как сообщалось, правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны более 35 миллиардов гривень. Такие ассигнования позволят "Укравтодору" в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза - до 2,2 тысячи километров.

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