Премьер рассчитывает на принятие Госбюджета-2019 до 1 декабря

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год до 1 декабря 2018 года. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сейчас он дорабатывается ко второму чтению совместно с украинским парламентом. Я надеюсь на то, и надо сделать так, чтобы до 1 декабря страна получила сбалансированный, абсолютно реалистичный государственный бюджет", - отметил он.

По словам Гройсмана, принятие бюджета на следующий год даст возможность "прогнозируемо и качественно смотреть в 2019 год".

Как сообщал УНН, 18 октября Верховная Рада поддержала инициативу Кабинета министров о введении среднесрочного бюджетного планирования и приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2019 год.