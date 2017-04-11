Премьер выступает за ускорение реформы "Нафтогаза"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ускорение анбандлинга (разделения) национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и реформы рынка природного газа. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год.

"Я бы хотел, чтобы реформа "Нафтогаза" происходила быстрее, чтобы быстрее произошел анбандлинг - разделение транспорта, трейдинга и добычи газа, и были внедрены самые современные методы корпоративного управления", - сказал он.

По словам Гройсмана, правительство нацелено на ускорение реформы, а энергетической безопасности Украины ничто не угрожает.

"Вообще, я выступаю за скорейшее создание рынка газа... Прогресс будет, ничего нам не угрожает", - подчеркнул премьер.