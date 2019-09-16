Премьера просят инициировать аудит деятельности Кличко и КГГА

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к Премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур.

Об этом Ткаченко написал в Facebook.

"Как народный депутат и как киевлянин, я обращаюсь к Премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Аудит был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", - написал Ткаченко.

По его мнению, необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно.

"Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий. Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА, уже во времена Кличко, так и не были доведены до финального конца. Ни одного вора - за решеткой", - отметил Ткаченко.

По его словам, если КГГА и команде Кличко нечего скрывать, то аудит только докажет их невиновность.

Ткаченко убежден, что Киев нуждается в перезагрузке, и напомнил, что вместе с коллегами настаивает на безотлагательном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе. Читайте также: В Кабмине пока нет кандидатов на должность нового главы КГГА - Гончарук

Как сообщал Укринформ, 4 сентября новый Кабмин согласовал освобождение Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации и обратился с соответствующим представлением в Офис Президента.

Со своей стороны Кличко инициировал консультации с председателями фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва.