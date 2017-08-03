Претендентами на должность главы правления "ПриватБанка" являются жители 27 стран

Список людей - претендентов на должность председателя правления "ПриватБанка" - достиг 230 человек и продолжает расти. Об этом в колонке для "ЛIГАБiзнесIнформ" сообщил партнер победившей в тендере на подбор нового топ-менеджмента для банка компании Amrop Executive Search Ukraine Алекс Дайрабеков.

"Мы получили беспрецедентную поддержку от наших партнеров практически из всех интересующих нас стран: Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Великобритании, Австрии, Канады. Все эти рынки были проработаны в поисках кандидатов, соответствующих нашим пяти критериям", - написал он.

По словам Дайрабекова, кандидаты работают в 27 странах мира.

Критериями, которым должны соответствовать потенциальные руководители "ПриватБанка", названы опыт работы на соответствующих должностях в банковской сфере в странах Центральной и Восточной Европы, безупречная репутация и высокая профессиональная этика, психоэмоциональная готовность, свободное владение английским, украинским или русским языками, готовность несколько лет жить и работать в Днепре.

После составления списка претендентов Amrop Executive Search Ukraine перейдет к следующей фазе отбора - собеседованиям с кандидатами.

"На финишную черту мы выходим с pre-shortlist из пяти-семи кандидатов, который, вместе с кратким анализом соответствия по критериям презентуем заказчику - наблюдательному совету банка", - отметил Дайрабеков.

19 декабря 2016 года крупнейший коммерческий банк в Украине "ПриватБанк" был национализирован.

22 декабря Александр Шлапак занял пост главы правления банка. Он пообещал вернуть в бюджет деньги, потраченные на докапитализацию банка.

26 июня 2017 года в наблюдательном совете "ПриватБанка" сообщили, что Шлапак планирует уйти с должности.

20 июля наблюдательный совет финучреждения удовлетворил его заявление об отставке.