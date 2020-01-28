Президент Еврокомиссии отметила быстрый темп реформ в Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС отметила быстрый темп реформ в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что менее чем за пять первых месяцев работы правительство и Верховная Рада приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов, каждый из которых "внедряет в Украине европейские стандарты и нормы, которые повышают качество жизни".

"Сегодняшнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должно стать отправной точкой для достижения приоритетных целей двусторонней повестки дня сотрудничества Украина-ЕС", - написал Гончарук.

В частности:

- визит уже в этом году предварительной оценочной миссии экспертов ЕС с целью начала переговоров по заключению Соглашения о соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА);

- внедрение механизма имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС;

- дальнейшая интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС;

- начало сбалансированного просмотра параметров зоны свободной торговли Украина-ЕС;

- привлечение Украины к реализации Европейской зеленой соглашения, в частности, начало разработки совместной дорожной карты

Гончарук поблагодарил Еврокомиссию за солидарность с Украиной после катастрофы украинского самолета МАУ.

"Для Украины важно разработать конкретные предложения в рамках Международной организации гражданской авиации, Европейского агентства авиационной безопасности и других международных организаций, чтобы в будущем предотвратить инциденты с гражданскими самолетами в зонах конфликтов или над ними", - добавил премьер.

Напомним, с 1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС в полном объеме. С 2014 года СА работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации СА должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

В 2017 году Украина выполнила лишь 41% от запланированного по имплементации СА с ЕС. В феврале 2018 года глава представительства ЕС в Украине Хбюг Мингарелли заявлял, что за четыре года украинская власть сделали значительные шаги для модернизации страны и назвал идиотами тех, что не замечает реформ в Украине.