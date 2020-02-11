Президент мечтает, что Украина догонит Польшу по зарплатам за 4 года

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в течение 4 лет уровень средней зарплаты в Украине приблизится к уровню зарплат в Польше.

Об этом он заявил в видеоролике "Один рабочий день Президента Украины", опубликованном Офисом президента.

"Я очень хочу, чтобы у нас средняя заработная плата, как в Польше. Я уверен... ну, я хочу верить, что мы за эти 4 с половиной года, может, мы осуществим эту мечту", - сказал Зеленский.

Он объяснил, что упоминает Польшу потому, что там, по его словам, уже несколько миллионов украинцев, а вернуться они захотят лишь тогда, когда в Украине будут такие же зарплаты.

"Хотя бы немного меньше чем в Польше, уже нормально, хотя бы 70% от польской заработной платы. Я думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома", - заявил президент.