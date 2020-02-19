Президент ознакомился с ходом ремонта Бориспольской больницы

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области, где с прошлого года по поручению Главы государства продолжаются ремонтные работы. Ремонт медицинского учреждения должен быть завершен до 1 июля.

Глава государства проверил ход капитального ремонта части помещений больницы, в частности родильного и инфекционного отделений, а также осмотрел уже обновленное детское отделение.

Директор КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения", главный врач Александр Щур отметил, что после ремонта условия обслуживания пациентов будут значительно улучшены. Вскоре в обновленных кабинетах заработают эндоскопия, бронхоскопия, ЭКГ и УЗИ, которые сейчас проводятся в неприспособленных помещениях.

Также Владимир Зеленский проверил, как работает государственная программа "Доступные лекарства". Александр Щур отметил, что в аптечном пункте на территории больницы пациенты могут получить препараты со скидками и бесплатный инсулин.

Президенту также продемонстрировали проект реконструкции инфекционного отделения. По словам главы Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышова, средства на ремонт выделены из местных бюджетов.

Также продолжается ремонт родильного отделения, где будут проведены масштабные работы. Заменяется все инженерное оборудование, водопровод, системы отопления и энергоснабжения. Запуск этого отделения запланирован до 1 декабря текущего года.

В ходе общения со СМИ после осмотра ремонтных работ Владимир Зеленский отметил, что Бориспольская больница должна быть приведена в надлежащее состояние.

"Мы приехали, и больница начала строиться. Должен быть результат", - отметил Глава государства.

"В июле мы договорились, что эта больница будет сдана за год. Первая часть будет сдана в марте, вторая - в июне, третья - в июле. И останется родильное отделение, которое будет построено до конца года", - добавил Президент.

Глава государства сообщил, что будет проверять выполнение плана.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что люди, которые пользуются услугами больницы в Борисполе, видят постепенные изменения условий.

Напомним, в июле 2019 года Глава государства осмотрел Бориспольскую больницу из-за наличия в ее работе и санитарном состоянии ряда нарушений. Многие помещения были без ремонта, а в самом плачевном состоянии находилось терапевтическое отделение и пищевой блок. Кроме того, в отделениях не хватало мест.

Президент України

https://www.president.gov.ua