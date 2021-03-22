Президент підписав закон про створення Бюро економічної безпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки України (БЕБ), який Верховна Рада прийняла 28 січня, повідомиву понеділок, 22 березня, Офіс президента.

Новий орган буде займатися правопорушеннями, які "зазіхають на функціонування економіки держави".

Він буде боротися з економічними злочинами, але при цьому не буде силовим. В основі БЕБ - аналітична робота. Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи було порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- або держструктур.

Орган отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції. При цьому податкову міліцію, а також економічні підрозділи при СБУ та Національній поліції будуть ліквідовані.

У БЕБі працюватимуть детективи, які проводитимуть не лише збір аналітичної інформації про, наприклад, ухилення від сплати податків, але й вестимуть оперативно-розшукову діяльність на рівні з іншими силовими структурами.

Загалом у БЕБ планують працевлаштувати 4 тисячі працівників - як у центральний апарат, так і в регіональні відділення.

Посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання у БЕБ, не може становити менше від 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року (на 1 січня 2021 року такий мінімум 2270 грн). Найвище звання в Бюро - генерал-полковник: скільки прожиткових мінімумів становитиме зарплата - поки що невідомо.

Координувати БЕБ буде Кабінет міністрів. Директора Бюро призначатиме уряд за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. До неї входитимуть три представники від РНБО, три від Верховної Ради, і три - від уряду. Термін перебування на посаді - 5 років, не більше двох термінів поспіль.

У 2021 році на фінансування Бюро заклали 587 мільйонів гривень. При Бюро економічної безпеки створять Раду громадського контролю, яка стежитиме за його діяльністю. Зокрема, Рада розглядатиме звіт директора Бюро та надаватиме свій висновок.

Створення БЕБ - частина міжнародних зобов'язань України, а також одна з вимог Меморандуму з МВФ і Європейським Союзом.

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