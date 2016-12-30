Президент подписал три закона в поддержку самолетостроения

Президент Петр Порошенко подписал три закона, направленных в поддержку отечественной самолетостроительной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Так, Президент подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс" и "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли", который направлен на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов. Документ, в частности, предусматривает отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого оборудованного аппарата свыше 10 000 кг, но не более 30 000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, который используется при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники до 1 января 2025 года и дополнения перечня таких товаров.

Кроме того, Глава государства подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли". Документом предоставляются некоторым субъектам самолетостроения налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшения финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.

Данный закон временно до 1 января 2015 года освобождает от уплаты НДС по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров (кроме подакцизных), которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, и снабжения на таможенной территории Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются для потребностей самолетостроительной промышленности. Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, осуществляющие разработку и/или изготовление с конечной сборкой летательных аппаратов и двигателей к ним (кроме земельных участков, на которых расположенные объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства).

По закону, высвобожденные средства (суммы налога, которые не платятся в бюджет и остаются в распоряжении плательщика налога) используются на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроению, созданию или переоснащению материально-технической базы, увеличению объема производства, введения новейших технологий.