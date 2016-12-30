Президент подписал закон о моратории на проверки предпринимателей

Документ дает право бизнесменам не допускать должностных лиц государственного контроля для проведения проверки, без предъявления соответствующего согласования Государственной регуляторной службы.

Президент Украины подписал закон о моратории на проведение государственных плановых проверок малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2017 года. Об этом информирует пресс-служба Петра Порошенко.

Закон расширил права предпринимателей. В частности, документ дает право бизнесменам не допускать должностных лиц органа государственного контроля для проведения проверки, если ими не предъявлено соответствующее согласование Государственной регуляторной службы.

Кроме того, документ регламентирует случаи, когда государственный контроль может проводиться. К 31 декабря 2017 внеплановые проверки будут осуществляться госорганами по письменному заявлению субъекта хозяйствования; по решению суда; в случае наступления аварии, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования. Кабинет министров в 6 срок со дня вступления в силу данного документа должен разработать и утвердить стратегию и программу реформирования системы государственного надзора, в частности, в части пересмотра контрольных функций государства с целью их оптимизации и соответствующего сокращения количества органов госконтроля и численности их работников.