Президент подписал закон об обязательном учете тепла и воды

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", принятый Верховной Радой 22 июля (проект No4901).

Как отмечается в сообщении президентской пресс-службы, законом вводится обязательный учет тепла и воды, благодаря чему "население будет платить только за потребленные ресурсы".

Документ разработан с целью имплементации ряда статей Директивы 2012/27/ЕС об энергетической эффективности. Закон является выполнением взятых Украиной обязательств перед Европейским Союзом.

"По оценкам экспертной среды, принятие закона позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15- 20%, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.