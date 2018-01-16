Президент подписал закон об установке общедомовых газовых счетчиков

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" о порядке установки счетчиков потребителям природного газа.

"Закон усовершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установки его средств, в частности, в многоквартирных домах. Принятие документа повысит уровень защиты прав потребителей природного газа", - передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу главы государства во вторник.

Верховная Рада приняла данный закон 21 декабря 2017 года.

Согласно документу, газораспределительные компании смогут устанавливать общедомовые счетчики природного газа только с согласия совладельцев многоквартирного дома. Закон также запрещает газкомпаниям прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами такого дома согласия на установление общедомового счетчика.

Газораспределительные компании обязаны обеспечить установку именно индивидуальных счетчиков газа, а не общедомовых.

Закон также предусматривает возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа бытовыми потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются за природный газ. Порядок такой компенсации будет устанавливать Кабмин.