Президент подписал закон относительно органического производства

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции", принятый Верховной Радой 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Реализация норм Закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере производства и обращения органических продуктов и будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции. Также определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.

