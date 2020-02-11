Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы" No 440-IX.

Принятые изменения являются продолжением реформирования Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины и направлены на усиление открытости, прозрачности и внедрение современных подходов в их деятельности.

Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортных операциях.

Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере. В частности, документ вводит регулярное обнародование Гостаможслужбой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле.

Напомним, документ Верховная рада поддержала 14 января 2020.