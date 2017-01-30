Президент пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями немецких деловых кругов пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Петр Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию .
Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага .