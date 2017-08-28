Президент прокомментировал повышение Moody's кредитного рейтинга Украины

28 августа 2017, 10:39
 Экономика Источник: УНН
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Повышение рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга Украины до "позитивного" является свидетельством того, что Украина стала на путь коренных преобразований. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что за последние два с половиной года рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины с Caa3 ("негативный" в марте 2015) до Caa2 ("позитивный" в августе 2017).

"Главными факторами, отмеченными в отчете, являются проведение инициированных нами структурных реформ, в частности в газовом секторе, реформа публичных закупок, изменения в налогообложении и управлении НДС, и самое главное - мощная трансформация банковского сектора", - отметил П.Порошенко.

По его словам, рейтинговое агентство отметило достижения НБУ в росте резервов более чем в три раза за последние три года, а также стабилизацию курса.

"Убежден, Украина стала на путь существенных преобразований и уже с него не свернет!" - подчеркнул Президент.

Напомним, Moody's повысило кредитный рейтинг Украины.

Источник: УНН
 
 
 