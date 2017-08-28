Президент прокомментировал повышение Moody's кредитного рейтинга Украины

Повышение рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга Украины до "позитивного" является свидетельством того, что Украина стала на путь коренных преобразований. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что за последние два с половиной года рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины с Caa3 ("негативный" в марте 2015) до Caa2 ("позитивный" в августе 2017).

"Главными факторами, отмеченными в отчете, являются проведение инициированных нами структурных реформ, в частности в газовом секторе, реформа публичных закупок, изменения в налогообложении и управлении НДС, и самое главное - мощная трансформация банковского сектора", - отметил П.Порошенко.

По его словам, рейтинговое агентство отметило достижения НБУ в росте резервов более чем в три раза за последние три года, а также стабилизацию курса.

"Убежден, Украина стала на путь существенных преобразований и уже с него не свернет!" - подчеркнул Президент.

Напомним, Moody's повысило кредитный рейтинг Украины.