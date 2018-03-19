Президент внес в Раду новый закон о валюте

19 марта в Верховной Раде под номером 8152 зарегистрирован проект закона "О валюте". Документ подан от имени Президента спустя неделю после того, как Порошенко заявил о внесении его в парламент. Всего же с момента первой презентации "революционного закона" прошло более 7 месяцев: впервые Нацбанк показал его публике 10 августа 2017 года. Проект должен установить на валютном рынке принцип разрешено все, что не запрещено

По заявлениям чиновников, валютный закон должен прийти на смену устаревшему декрету КМУ, а также множеству регуляторных актов НБУ, которые устанавливают правила торговли и оборота иностранной валюты в Украине. При этом ключевым преимуществом нового документа авторы и лоббисты называют заложенный в него принцип "разрешено все, что не запрещено".

Между тем, сам документ, состоящий из 13 страниц, носит сугубо декларативный характер и не дает ровно никаких ответов о том, каким будет валютный рынок страны. Более того, из текста законопроекта не возможно составить даже примерного представления о том, что же именно будет запрещено.

В то же время он содержит массу отсылок к существующим и еще не написанным подзаконным актам Нацбанка, которые будут устанавливать детализированные правила проведения отдельных валютных операций. Подготовить их регулятор должен будет в срок до 6 месяцев с момента публикации Закона.

Из текста законопроекта становится ясно совсем немногое. Например, он предлагает отменить индивидуальные валютные лицензии и оставить всего два типа разрешений: банковскую лицензию (она же будет содержать в себе валютную) и валютную. Последнюю станут выдавать небанковским финучреждениям и Укрпочте.

Что до антикризисных мер, которые Нацбанк применяет в периоды курсовой нестабильности, то они, как и прежде, смогут устанавливаться регулятором. Перечень таких мероприятий четко выписан в проекте. Однако последний его пункт свидетельствует о том, что список отнюдь не исчерпывающий. И в случае необходимости может быть дополнен.

В частности, у НБУ остается право по решению Совета финансовой стабильности устанавливать: обязательную продажу части валютной выручки экспортеров; граничные сроки расчета по экспорту/импорту; особенности операций, связанных с движением капиталов; специальные разрешения на проведение отдельных валютных операций; резервировать средства по валютным операциям; использовать другие меры, предусмотренные статьей 7-1 закона "О Национальном банке".