Президент: Захват предприятий в ОРДЛО уничтожил там Украину

Петр Порошенко заявил, что захват украинских предприятий в "ДНР" и "ЛНР" уничтожил Украину на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что беженцы из Украины наподобие украинского бизнесмена, соратника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко и российские олигархи незаконным способом стали "владельцами" захваченных предприятий на территории ОРДЛО. Об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

"Затем началась так называемая блокада, которая позволила воспользоваться безответственными действиями политиканов для того, чтобы оправдать решение РФ о признании "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР", "регистрационных документов"... И второе, как бы это ни называть - "экспроприация", "национализация", "конфискация", или просто "захват" украинских предприятий - передача их российским олигархам или тем, кто бежал из Украины наподобие Курченко, и на сегодняшний день незаконным способом стал "владельцами" этих объектов, уничтожила Украину на Донбассе", - заявил президент.

Как сообщалось, СНБО на заседании сегодня, 15 марта, принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим проявлениям.

Телеграф.com.ua

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