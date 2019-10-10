Президент заверил, что в вопросе ПриватБанка будет защищать интересы Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе ПриватБанка будет защищать исключительно интересы Украины. Об этом он сказал во время пресс- марафона на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market 10 октября.

"В вопросе ПриватБанка я буду защищать нашу страну, только интересы государства Украина. Честно говоря, я пока в своей жизни ни одному из судей не звонил. По телефону ни с кем из них я не общался, ничего не просил, хотя у меня как у человека очень много вопросов к нашему суду, но я не имею права влиять. Посмотрим на результат. Если результат будет такой, что мне нужно будет защищать страну, я буду защищать наше государство", - сказал Зеленский.

Он также признал, что вопрос ПриватБанка беспокоит международных партнеров Украины.

"На встречах с ними я всегда говорю: "Так вы хотите, чтобы я как-то влиял на это?" Мне говорят: "Нет, вы как президент лучше не влияйте" - "А что я должен делать?" - "Ну вы как-то так не влияйте, но влияйте". Это очень интересная позиция", - рассказал президент.



ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года из-за дыры в капитале. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель неработающих кредитов ПриватБанка, который классифицируется как связанный с предыдущими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, на конец 2018 года составлял около 213 млрд грн. Сейчас ПриватБанк показывает рекордные прибыли для банковского сектора Украины.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию на это решение. Сейчас в Хозсуде Киева рассматривается иск Коломойского и его кипрской компании с требованием возврата им акций ПриватБанка. На 17 октября назначены судебные дебаты в этом деле. П