При реальной борьбе с коррупцией экономика в 2020 году вырастет на 4,8% - Гончарук

При реальной борьбе с коррупцией экономика в следующем году вырастет на 4,8% ВВП. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"По нашему мнению, если в стране реально будет вестись борьба с коррупцией - коррупционеров будут задерживать, они будут получать реальные сроки, инвесторы реально увидят, что страна меняется... экономика может расти на уровне 4,8% в следующем году", - отметил Премьер.

По его словам, рост экономики Украины в следующем году на уровне 4,8% - вполне реалистичный прогноз, впрочем, для его реализации недостаточно деятельности самого правительства.

Напомним, ранее Премьер пообещал, что до конца месяца правительство будет готов представить обновлении показатели Госбюджета - 2020.