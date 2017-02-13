При введении чрезвычайной ситуации свет могут отключить в семи областях

Запасов угля антрацита в Украине хватит только на 40 суток, заявляют в "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей, сообщае пресс-служба Кабинета министров.По итогам заседания антикризисного энергетического штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенным ситуациям.

"Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения... В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок", - отметил вице-премьер Геннадий Зубко.

В ходе заседания и.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик предложили Кабмину ввести чрезвычайной ситуации на рынке электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы.

Ковальчук также сказал, что при введении чрезвычайной ситуации в энергетике запасов антрацита хватит Украине на 40 суток. На утро 13 февраля общие запасы антрацита на всех ТЭС составляли всего 842 тысяч тонн.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что отказ Украины от антрацита из Донбасса обойдется в 15 млрд грн. Он также сказал, что Украина пока не планирует импортировать уголь из России, но закупки возможны в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.

Напомним, что 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

Напомним, что угледобывающие предприятия Украины в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличили добычу рядового угля на 16,9% (на 529,2 тысяч тонн) - до 3 миллионов 659,7 тысяч тонн.