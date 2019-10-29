Приближенная к Богдану и Вавришу компания взялась застроить 30 гектаров рекриационной земли МВД

После заключения сомнительной сделки застройщик обещал министерству квартиры, но потом урезал "долю" вдвое.

Приближенные к руководителю Офиса президента Андрея Богдана и и его друга застройщика Андрея Вавриша компании начали строить жилой комплекс на почти 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел. Как отмечают в своем расследовании журналисты Bihus.info, договор на строительство ЖК Нацакадемия, которая и является пользователем двух участков на 22 километре Харьковского шоссе в Киеве, подписала с компанией "Резон" летом 2017 года. Будущий жилой комплекс имеет название "O2 Residence" и будет состоять из 12 домов, магазинов, школы, домов отдыха, СПА и тому подобное.

Компания "Резон" имеет трех собственников. Первый - Ольга Клецко, которая ранее была привлечена к ряду предыдущих застроек компании Андрея Вавриша. Второй владелец - компания "Эверест", руководителем которой является Дмитрий Овсий, юрист и партнер Вавриша. А третьим бенефициаром "Резона" является фирма "Эльбрус", руководит которой Кирилл Скурський. Собственно записанный на него микроавтобус журналисты неоднократно фиксировали в сопровождении автомобилей Андрея Богдана. Девелопером проекта выступает компания "Сага Девелопмент" самого Андрея Вавриша.

Два участка - 23 и 6 гектаров - в пользование тогда еще Института внутренних дел город передал еще в 1997 году. Оба передавались для рекреации, а конкретно - для оздоровления курсантов. В 2013 году больший участок - 23 гектара - официально перерегистрировали, он получил кадастровый номер и соответствующее целевое назначение - опять такое же, рекреационное. Строительство жилых домов на таких землях запрещено.

А вот меньший участок - более 6 гектаров - перерегистрировали аж в 2017 году, накануне подписания договора с "Резоном". После этого участок с также рекреационным статусом получил уже другое целевое назначение - для размещения и дислокации войск Национальной гвардии. На такой земле строительство уже разрешено. Здесь, например, можно возводить жилье для военнослужащих. Но в правительственном постановлении, которое касается земель обороны, изложен четкий порядок такого строительства. Академия МВД не может быть его заказчиком, следовательно, договор, подписанный с застройщиком, имеет сомнительную юридическую силу.

Более того, в первоначальном варианте договора застройщик обещал Академии 4 800 квадратных метров квартир в новом ЖК, 1 179 квадратов нежилой недвижимости и новый учебный корпус на другом участке заведения - в Вите- Почтовой. Но в договор вписали несколько хитрых формулировок. Первая позволила уже весной этого года уменьшить площадь обещанных квартир до 2 800 квадратов и полностью убрать пункт о нежилую недвижимость. Это сделали якобы за существенную стоимость возведения учебного корпуса.

Второе формулировка позволяет застройщику в будущем вообще не давать Академии квартир в этом ЖК, а рассчитаться жильем в "других объектах". По такой же схеме в 2016-м Национальная гвардия и компания "Укрбуд Девелопмент" экс-депутата Максима Микитася "обменяли" квартиры в центре Киева более дешевые - на окраине. Обмен стал основанием для открытие уголовного дела.

Интересно также, что градостроительные условия и ограничения - документ, который является обязательным для начала любой новой застройки - Академия МВД получила от КГГА летом 2015 года. Тогда их подготовкой занималась служба градостроительного кадастра, которую на тот момент возглавлял заинтересованный в строительстве Андрей Ваврыш.

Это не первый скандал вокруг застройки территории Министерства внутренних дел. По версии следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД (реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части в центре Киева должны построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га Нацгвардия должна получить в жилом комплексе 50 апартаментов и 30 паркомест.

Но в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия "обменяла" квартиры и паркоместа на Печерске на 65 квартир в доме на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Его строительством занималась и сама компания-застройщик. По данным экспертизы, стоимость этих квартир на 81 635 448 грн меньше тех, которые НГУ должна была получить на старте договоренностей. По материалам: bihus.info