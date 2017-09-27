Причал морского порта Одессы реконструируют за миллиард гривен

Кабинет министров Украины выделил более одного миллиарда гривен на реконструкцию причала No7 морского порта Одессы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на утвержденные данные проекта, которое правительство приняло без обсуждения 27 сентября.

В смете проекта отмечается, что длина причала составит 386,5 м, глубина у границы причала - 11,5 м, проектная глубина у причала - 13,5 м, общая площадь участка дноуглубления - 92,5 тыс. кв. м. За год его пропускная способность составит 1,99 млн тонн. Общая сметная стоимость работ в ценах на июнь 2016 года - 1,066 млрд грн.

Реконструкция продлится два месяца.

Одесский порт находится в юго-западной части Одесского залива на территории площадью 109,5 га, которую создали специально. В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.

Как ранее сообщал NewsOne, в Киеве митингующие блокируют выезд на Одесскую трассу.

NewsOne

https://newsone.ua