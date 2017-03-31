Принятие пенсионной реформы Парламентом позволит уже с 1 октября повысить пенсии в Украине, - Премьер-министр

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что в случае принятия правительственного проекта пенсионной реформы Парламентом до 15 июля этого года Правительство будет иметь возможность повысить пенсии украинцам уже с 1 октября. Об этом Глава Правительства заявил во время встречи с представителями региональных СМИ на тему "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи". Он добавил, что проект реформы будет представлен общественности в ближайшее время.

"Я убежден, что при наличии поддержки в украинском Парламенте в 226 голосов мы можем до завершения этой сессии - до 15 июля - проголосовать за основу и в целом [проект реформы] и с 1 октября в стране всем поднять пенсии. Я понимаю, как это сделать, и готов за это нести ответственность. Буду просить поддержки украинских граждан и буду просить поддержки украинского Парламента. Глубоко убежден, что при такой поддержке система будет изменена, она будет абсолютно правильно работать в интересах украинских граждан", - подчеркнул Премьер-министр.

Он добавил, что в этом году надо изменить ситуацию и прекратить наконец процессы, из-за которых 80% украинцев получают минимальные пенсии.

Владимир Гройсман обратил внимание, что, по мнению членов Правительства, пенсионная реформа должна включать три критерия: справедливость, бездефицитность Пенсионного фонда и повышение пенсий украинцам.

Так, значительная часть пенсионеров, которые в свое время не платили ни копейки в Пенсионный фонд, получают сегодня такую же минимальную пенсию, как те пенсионеры, которые платили взносы в Пенсионный фонд. "Это несправедливо", - убежден Владимир Гройсман.

Он пояснил, что пенсионная реформа, в ее правительственном варианте, предусматривает ряд мер, которые позволят уже за 7 лет полностью ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда, который на сегодняшний день превышает 140 млрд грн и который больше бюджета мер безопасности и обороны на текущий год.

"Моя задача - создать такую систему, чтобы через 7 лет дефицит бюджета Пенсионного фонда был равен нулю или был близким к нулю", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Вместе с тем он не исключил, что проект пенсионной реформы будет раскритикован некоторыми политиками-популистами аналогично тому, как в свое время критиковали повышение минимальной заработной платы вдвое. Тогда, подчеркнул Владимир Гройсман, Правительство критиковали, а сегодня "некоторые политиканы заявляют, что "это они заставили Правительство принять такое решение".

В то же время положительные показатели свидетельствуют о правильности принятого решения, что также докажут результаты первого квартала, отметил Глава Правительства.

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