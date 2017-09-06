Принятый Радой закон об образовании финансово-разбалансирован - Гриневич

Парламент принял финансово-разбалансированый закон об образовании, который предусматривает необходимость существенного дополнительного финансирования, увеличат нагрузку на бюджет. Об этом сообщила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования министр образования Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

"Те поправки (в закон об образовании - ред.), которые вылетели, он не разбалансировали в целом закон, он разбалансирован финансово. Это совершенно откровенно, потому что... вы знаете, когда мы вносили закон в Раду мы поставили три минимальные заработные платы. На тот момент они были одинаковые с минимальным прожиточным минимумом, это уже достаточно давно, когда мы вносили этот закон. Затем произошли изменения, когда была отвязана заработная плата и она выросла вдвое по сравнению с минимальным прожиточным минимумом.

Было принято решение ко всем актам законодательства. Повсюду, где есть минимальная заработная плата, зафиксировано и привязано к минимальной заработной плате и привязать это к минимальному прожиточному минимуму. Это было предложено комитетом, но в процессе финального заседания комитета по вопросам образования и науки по настоянию профсоюзов было принято решение не три минимальные прожиточных минимума, а четыре. Если нам надо было на три минимальные прожиточных минимума давать ориентировочно до 40 млрд грн из бюджета, когда четыре прожиточных минимума, нам надо уже было 80 млрд грн, а сейчас нам нужно в дополнение к тем 80 млрд грн 40 млрд грн", - сказала Гриневич.

По словам Гриневич парламентарии должны реалистично смотреть и прогнозировать, "насколько мы можем это обеспечить".

"Теперь нам всегда наши профсоюзы будут говорить: вы не выполняете. А мы не можем это выполнить не потому, что не хотим, а потому не можем. Ситуация сейчас действительно очень сложная. Я не могу сейчас предсказать решение, которое будет у Президента. Или мы будем еще приходить в зал с какими-то предложениями, или есть же возможность Президенту предложить какие-то поправки. Я не могу прогнозировать этой ситуации", - сказала Гриневич.

Также, по словам министра, теперь необходимо искать источники для финансирования предусмотренных расходов.

"Мне хотелось бы государственного подхода, чтобы парламент понимал, что бюджет тоже должен быть как-то сбалансирован. Если мы предлагаем такие расходы, мы должны показать источники поступления. Надеюсь, что во время бюджетного процесса это будет показано народными депутатами и сделано", - сказала Гриневич.

Она также отметила, что не может спрогнозировать, наложит ли вето президент на данный закон или подпишет его.