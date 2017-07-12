"Приватбанк" был финансовой пирамидой - НБУ

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова во время рабочего совещания парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Существенный объем обесцененных кредитов - 206,5 млрд грн, из них лишь небольшая часть - кредиты физлицам, а также малому и среднему бизнесу (14,9 млрд грн). Это свидетельствует о рискованной кредитной политике, которая проводилась бывшим менеджментом", - сказал Рожкова.

"Для сравнения: объем средств населения в банке на момент вхождения государства в капитал составлял 151,2 млрд. грн. То есть, у банка до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. Приватбанк был финансовой пирамидой", - заявила заместитель главы Национального банка Украины.

По состоянию на середину ноября 2014 года крупнейшими акционерами банка являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (каждый владел по 36,9781%), а также кипрская Triantal Investments Ltd. (16,2333%).