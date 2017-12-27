ПриватБанк докапитализировали на сумму 16 млрд гривен

Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации ПАО "ПриватБанк". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Завершено четвертый этап дополнительной капитализации ПАО "ПриватБанк". Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд. гривен в обмен на акции банка", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июня Кабмин на внеочередном заседании принял решение об увеличении собственного капитала ПриватБанка на 38,5 млрд гривен. Решение было принято правительством на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.

22 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ПАО "ПриватБанк" размером в 16,065 млрд гривен.

По данным Министерства финансов, уровень ликвидности активов "ПриватБанка" после национализации составил 171 млрд гривен, или 66% всего объема активов.