Приватбанк хотят разделить по политическим причинам: что будет

Власти могут раздробить банк, опасаясь проигрыша судебных процессов

Стремление украинской власти как можно быстрее разделить Приватбанк на несколько структур связано прежде всего с политическими мотивами: бывшие собственники банка, как известно, активно оспаривают правомерность и законность его национализации. И вероятность того, что правительство и Нацбанк проиграют суды, достаточно велика.



Такую точку зрения высказал UBR.ua экс-председатель Госфинуслуг Виктор Суслов, комментируя активно обсуждаемые слухи о возможном разделении национализированного банка на три структуры: розничный, корпоративный и компанию по работе с проблемными активами.

Он считает, что с экономической точки зрения возможное разделение Приватбанка можно будет обосновать лишь попыткой "детенизации" экономики и привлечения больших ресурсов в банковскую систему.

"На сегодня доверие к банкам упало, видимо, до самого низкого уровня в украинской истории. Огромные массы денег хранятся и обращаются вне банков в наличной форме. В стране есть спрос на создание финансовых учреждений, в работе которых риски утраты средств клиентов и вкладчиков были бы минимизированы. Это и было бы реальной предпосылкой возврата наличных денежных средств в банковскую систему", - считает Суслов.

Он считает самой ценной составляющей госбанка - систему Приват-24. И в случае принятия решения о разделения Приватбанка, предлагает создать на ее базе отдельный госбанк.

"С условным названием "Государственная платежная система", задачей которого будет проведение расчетов и платежей, с полным запретом на проведение кредитования. Все коммерческие банки должны присоединиться к этой платежной системе. Ей нужно передать все технические средства, обеспечивающие работу платежной системы, вплоть до банкоматов. Это учреждение должно открывать и обслуживать исключительно текущие счета юридических и физических лиц, осуществлять выплату зарплат и пенсий, расчеты по коммунальным и другим платежам", - полагает Суслов.

И предлагает запретить такому банку свободно распоряжаться денежными ресурсами. Позволить их вкладывать лишь в одно направление - покупку государственных ценных бумаг. Чтобы люди были спокойны за свои платежи, понимали, что банк не ведет рисковую деятельность.

"Вторым правильным шагом при разделении банка могла бы стать передача большей части обширной филиальной сети Привата государственному Ощадбанку вместе с депозитными счетами физических лиц. Реорганизованный Ощадбанк при этом станет крупнейшим сберегательным банком страны. Его также следовало бы лишить права коммерческого кредитования юридических лиц. Собранные на депозитных счетах средства также нужно использовать исключительно для покупки государственных ценных бумаг и депозитных сертификатов Национального банка", - убежден бывший председатель Госфинуслуг.

Хотя не исключает со временем предоставления новой структуре права на потребительское кредитование граждан. Но в жестких лимитах.

Третьей составляющей разделенного Приватбанка, по словам эксперта, мог бы стать так называемый bad bank - банк, специализирующийся на работе с плохими активами.

"Оставшаяся часть собственно Приватбанка, сосредоточит текущие и депозитные счета юридических лиц, которые обслуживаются в банке, и все активы по кредитным операциям. Такой банк неизбежно станет банком "плохих активов". Возможность его оздоровления и "цену" оздоровления нужно изучать дополнительно, исходя из показателей достаточности капитала и платежеспособности после проведения реорганизации. Проблемы банка будут локализованы в одном учреждении", - говорит Виктор Суслов.

Елена Лысенко