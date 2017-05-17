"Приватбанк" не смог заморозить счета компаний, связанных с Коломойским

Суд обязал госбанк обслуживать эти компании согласно ранее заключенным договорам.

20 апреля Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Приватбанка" и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева от 9 февраля, пишет Finbalance.

Данным постановлением было удовлетворено ходатайство компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP и в рамках обеспечения иска к "Приватбанку" возложены обязательства на госбанк и его кипрский филиал должным образом выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами - в том числе в части исполнения обязательств по начислению и выплате процентов по депозитным счетам этих лиц, а также пользования/распоряжения/возврата/выплаты денежных средств, размещенных на кореспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах этих лиц в "Приватбанке" и его кипрской филиала до решения по существу спора.

"Материалы дела не содержат доказательств о подтверждении правовых оснований, предусмотренных ст.1074 ГК Украины, ч.1,2 ст.59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" для ограничения права истцов распоряжаться денежными средствами, находящимися на их счетах. Поэтому остановка обслуживания счетов истцов в одностороннем порядке, о чем ими поданы надлежащие доказательства, приобщенные к делу, дает истцам основание для предположения относительно невозможности исполнения судебного решения в случае удовлетворения их иска.

Истцы утверждают, что не разрывали депозитных договоров с ОАО КБ "Приватбанк" и не совершали действий, направленных на отказ от депозитов.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ПАО КБ "Приватбанк", не дают оснований для вывода о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права, являющихся основанием для отмены постановления", - говорится в постановлении.

Напомним, что Нацбанк уменьшил оценку прибыли "Приватбанка" на 1,4 млрд грн.

Сообщалось, что Минфин до конца мая одобрит окончательные шаги для завершения оздоровления "Приватбанка".

Нацбанк и Министерство финансов намерены согласовать финальную цифру докапитализации "Приватбанка".

Кабинет министров 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.

По материалам: finbalance.com.ua