"ПриватБанк" объявил о снижении ставок по валютным депозитам

"ПриватБанк" в январе-феврале снизит ставки по валютным и гривневым депозитам Фото: pixabay.com

С 1 января 2017 года "ПриватБанк" снизит ставки по валютным депозитам.

Как сообщили в пресс-службе банка, ставки по новым депозитным вкладам в долларах и евро будут снижены в среднем на 1-2% годовых.

Ставки по гривневым вкладам "ПриватБанка" будут снижены с начала февраля 2017 года.

В частности, с начала 2017 года базовая ставка по депозитам будет снижена до 8% годовых в долларах (сейчас - 10%) и 7% годовых в евро (сейчас - 8%).

Согласно решению правительства от 18 декабря, государство на 100% становится собственником банка. Кабинет Министров обещает обеспечить стабильную работу банка в переходный период, который начался 19 декабря.

По словам министра финансов Александра Данилюка, после стабилизации работы банка его продадут.

Правление "ПриватБанка" возглавил Александр Шлапак. В состав наблюдательного совета "ПриватБанка" вошли семь менеджеров, в том числе - иностранных.

"ПриватБанк" является крупнейшим в Украине. По данным НБУ на 1 октября 2016 года, он занимал первое место среди 100 действующих финучреждений с 271,84 млрд грн активов.