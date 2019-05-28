"ПриватБанк" обжаловал решение суда об отмене национализации банка

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля по иску прежнего владельца банка Игоря Коломойского об отмене решения о выведении финучреждения с рынка с участием государства.

Как сообщила пресс-служба банка, также обжаловано решение этого суда по иску другого бывшего акционера банка - кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" - об отмене решения комиссии Национального банка Украины о перечне связанных с банком лиц.

"С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - подчеркнули в банке.

Ранее аналогичные действия в отношении решений Окружного административного суда Киева предприняли правительство и Национальный банк.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации "ПриватБанка", а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения, ставшее основой для конвертации обязательств перед ними в акции.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации "ПриватБанка".