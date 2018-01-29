ПриватБанк переформатирует сеть отделений

ПриватБанк в текущем году планирует увеличить сеть полнофункциональных универсальных отделений при одновременной оптимизации количества малоэффективных мини-отделений банка. Об этом рассказала и.о. главы банка Галина Пахачук, пишет FinClub.



Запланировано открытие 49 новых универсальных отделений и оптимизация 201 мини- и микроотделения с небольшой численностью персонала.



Кроме того, 73 отделения ПриватБанка переместят в более удобное для клиентов местоположение. Они смогут предоставлять полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам.



"Мы стремимся к тому, чтобы до конца года более 80% наших отделений стали полнофункциональными, могли обслуживать как физических лиц, так и малый бизнес и корпоративных клиентов", - отметила Пахачук.



Обновленная сеть отделений ПриватБанка, согласно программе развития, до конца 2018 года будет насчитывать 2 061 филиал и отделение. Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% - до 7 795, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% - до 170 тыс.