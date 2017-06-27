ПриватБанк переизбрал главу набсовета

На заседании наблюдательного совета Приватбанка 23 июня главой совета был переизбран Энгин Акчакоча. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Глава набсовета избран на период до проведения следующего годового собрания акционеров банка.

Ранее Акчакоча являлся членом совета директоров различных банков Турции.

Набсовет банка был сформирован 23 декабря 2016 года.

В него вошли: Франсис Малиж - директор Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа, Андреа Монета - управляющий партнер Apollo Management, Оксана Маркарова - первый заместитель министра финансов, Артем Шевалев - бывший замминистра финансов, Стивен А. Силиг - представитель Всемирного банка, Сергей Алексеенко - уполномоченный по перспективным проектам "Нафтогаза Украины" и Енгин Акчакоча - консультант Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, председатель правления государственного ПриватБанка Александр Шлапак намерен покинуть свой пост.