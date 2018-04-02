"ПриватБанк" подал иск на $3 млрд против аудитора PwC

ПАО "ПриватБанк" 30 марта 2018 года подал в районный суд Никосии (Кипр) официальный судебный иск в отношении аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers (Кипр) и PricewaterhouseCoopers (Украина). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сумма искового заявления составляет 3 млрд долларов. Эту сумму, по утверждению банка, составляют убытки, которые были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года.

"После подачи судебного иска против бывших владельцев банка в Высоком суде Лондона в декабре 2017 года исковое заявление против PwC представляет собой следующий важный шаг, предпринятый ПриватБанком по возмещению огромных убытков, бремя от которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Теперь кипрский суд будет принимать решение в отношении PwC в установленном порядке", - прокомментировал подачу искового заявления председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

"ПриватБанк" поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.

Напомним, в июле 2017 года НБУ исключил PricewaterhouseCoopers из Реестра аудиторских фирм. В то же время Совет по финансовой отчетности Великобритании (FRC) оштрафовал на 5,1 млн фунтов стерлингов аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers (PwC), а также на 114 750 фунтов стерлингов аудитора Николаса Вильяма Эдварда Бодена за ошибки, допущенные при аудите компании RSM Tenon Group.