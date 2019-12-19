Приватбанк подал иск против экс-владельцев на $600 млн в суд Израиля

В третью годовщину национализации, 18 декабря, Приватбанк подал иск в Окружной суд Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Приватбанк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель- Авива против экс-владельцев.

Сумма иска составляет $600 млн.

- Также, по итогам дальнейшего анализа, Приватбанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление, - говорится в заявлении банка.

Также банк продолжает подготовку к слушаниям по сути искового заявления на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.

Напомним, владельцем 100% акций Приватбанка стало государство в лице Кабинета Министров, но через несколько лет его планируют полностью вернуть на частный рынок.

Источник: ПриватБанк

