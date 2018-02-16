Приватбанк предупредил клиентов о новой опасной схеме массового фишинга личных данных

Фишеры обещают клиентам банка деньги в случае "выигрыша" иска в обмен на анкеты с указанием всех личных данных

Приватбанк предупредил клиентов о появлении в Украине новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом подачи коллективного иска к банку.

Как говорится в официальном заявлении Приватбанка, объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под вымышленными поводами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных.

"Приватбанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем больше через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных жуликами, - идет речь в официальном заявлении Приватбанка. - Кроме того, фишери допускают использование электронной цифровой подписи клиентов, которая может привести к хищению ЭЦП клиентов третьими лицами ".

Как отмечают банкиры, фишеры обещают клиентам банка деньги в случае "выигрыша" иска в обмен на анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций.