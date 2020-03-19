Приватбанк пролонгував термін дії карток для виплат на 90 днів через карантин

19 марта 2020, 16:45
 Экономика Источник: Зеркало недели. Украина

Державний Приватбанк продовжив термін дії всіх карток для виплат на 90 днів, щоб клієнти не відвідували відділення банків для перевипуску карток під час карантину. Про це повідомила прес-служба банку.

"Період дії карток для виплат буде продовжено на 90 днів. Карти будуть працювати. Оплата покупок в інтернеті, коли необхідно вказати термін дії карти, буде проходити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продовження терміну дії поширюється на стандартні карти для виплат та на карти для виплат Gold.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк ввів санітарну годину у своїх відділеннях і рекомендує клієнтам чекати своєї черги на вулиці.

Також Приватбанк з 18 березня перевів всі валютообмінні операції в онлайн режим на час припинення міжнародного авіасполучення.

Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 