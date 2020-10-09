«ПриватБанк» тимчасово зупинить роботу всіх сервісів

У ніч з суботи на неділю, 11 жовтня, "ПриватБанк" зупинить роботу всіх своїх сервісів з метою проведення планового оновлення програмного забезпечення процесингового центру.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Роботи проходитимуть з 00:30 до 7:30 годин ранку.

На час проведення робіт тимчасово будуть недоступні: транзакції за картками, робота додатку “Приват24” для фізичних осіб і бізнесу, а також мережа банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-терміналів.

У пресслужбі банку уточнили, що кількість операцій клієнтів з картками щорічно зростає на 20%.

Планове оновлення програмного забезпечення повинно “забезпечити надійну роботу в високий сезон купівельної активності, який починається з Дня холостяка в китайських онлайн-магазинах та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу”.

За матеріалами bykvu.com