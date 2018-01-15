"Приватбанк" требует 1,8 миллиард гривень от "Днеправиа"

Хозяйственный суд Днепропетровской области 19 декабря в рамках дела о банкротстве компании "Днеправиа" принял к рассмотрению заявление "Приватбанка" о признании его денежных требований к авиакомпании на 1,84 млрд грн, пишет FinBalance.

Этот же суд рассматривает еще одно дело - по иску "Приватбанка" к "Днеправиа" о взыскании 444 млн грн задолженности по кредитному договору от 21 января 2014 года.

Напомним, 30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск Фонда госимущества и расторг договор купли-продажи от 28 августа 2009 года акций "Днеправиа" (94,572% уставного капитала общества), который был заключен между ФГИУ и "Галтера" (связывают с группой "Приват").

Согласно решению суда, акции "Днеправиа" должны быть списаны в пользу государства. Свои исковые требования ФГИУ обосновывал ненадлежащим выполнением условий договора купли-продажи со стороны "Галтера" (речь шла в т.ч. о невнесения обещанных инвестиций на 882 млн грн). Судебные споры по этому делу продолжаются.

В рамках дела о банкротстве "Днеправиа" о своих денежных требованиях к этой компании заявили в т.ч. "Галтера" (545,9 млн грн).

"Днеправиа" связывают с группой "Приват". По данным НКЦБФР, на конец третьего квартала 2017 года владельцем 99,45% акций "Днеправиа" была компания "Галтера", учредителями которого в свою очередь, по данным госреестра юрлиц является ООО "Кельвис", ООО "ДИСКОР", ООО "Тасма", "Алданти Инвестментс Лимитед" (Белиз), "Этимо Трейдинг ЛТД" (Британские Виргинские острова), "Файневиа Сайпрус Лимитед" (Кипр).

Согласно судебным материалам от 2011 года, "Днеправиа" арендовало самолеты у Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited. Осенью 2017 года сообщалось, что у "Днеправиа" уже нет воздушных судов, а часть из них перешла к компании "Роза ветров".

Ранее сообщалось, что Нацбанк и "Привабанк" оспаривают решение суда о расторжении ипотечного договора между НБУ и компанией "Скорзонера" Коломойского.

По материалам: finbalance.com.ua