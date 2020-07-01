ПриватБанк увійшов у ТОП-500 найкращих банків світу

ПриватБанк в глобальному ранкінгу топ-1000 світових банків у 2020 році увійшов в топ-500 найкращих світових банків.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Український ПриватБанк за останній рік піднявся на 262 позиції в глобальному ранкінгу топ-1000 світових банків, який протягом 50 років публікує британський журнал The Banker. У 2020 році ПриватБанк піднявся одразу з 708 до 446 позиції ранкінгу найкращих банків, що є визначним показником зростання капіталу та ефективності серед банків світу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив The Banker у своєму липневому випуску, ПриватБанк посідає першу позицію у рейтингу банків України та є єдиною українською фінустановою, представленою в топ-500 світових банків.

