ПриватБанк вогнал себя в долги, раздав кредиты "своим" фирмам - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины подозревает, что прежнее руководство ПриватБанка в период рефинансирования Национальным банком Украины предоставляло кредиты связанным между собой предприятиям на заранее невыгодных условиях для банка, что привело к задолженности перед банком на сумму более 372,78 млн грн.

Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 5 апреля.

По данным следствия, "Приватбанк" заключил договор с НП ООО "Океанмаш", ООО "Тайлон", ООО "ЭЛ ТИ Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "Фрилайн", ООО "Зернопоставка-М", ООО "Канделла ", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов".

Согласно документу, предметом соглашения является предоставление обществами в залог корпоративных прав. В обеспечение исполнения обязательств перед ПриватБанком выступает ООО "Приватофис". По условиям договора, если обязательства не будут выполнены, банк должен получить залог.

По всем займам в качестве залогов были предоставлены доли корпоративных прав на связанные между собой компании. Часть одной доли не превышала 25%. Большинство кредитов были предоставлены на условиях погашения тела и процентов в конце срока по процентной ставке 9% годовых при средней стоимости ресурсов 17%.

При этом в собственности "Приватофис" находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не выступает залоговым имуществом в кредитных договорах.

Отмечается, что по мнению следствия, бывшие должностные лица КБ "Приватбанк" "Приватофис", зная о запрете проведения активных операций со связанными с банком лицами, в период предоставления траншей рефинансирования от НБУ передавали кредитные средства на невыгодных для банка экономических условиях, без обеспечения кредитов залоговым имуществом "Приватофису", растратив, таким образом, средства в особо крупных размерах.

По материалам Наші гроші