ПриватБанк vs Коломойский: Милованов разъяснил решение суда Лондона

После выигрыша апелляции в суде Лондона "ПриватБанк" может продолжить рассмотрение иска против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Лондона о мошенничестве.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, разместив прессрелиз в Facebook.

"Апелляционныи суд Лондона полностью отменил решение судьи первой инстанции господина Фанкорта и постановил, что АО КБ "ПриватБанк" может продолжить с рассмотрением иска в Высоком суде Лондона о мошенничестве против господина Коломойского и господина Боголюбова, трех английских компаний и трех компаниий, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах. Основная сумма иска банка в момент инициирования составляла 1,9 млрд долл. США, в дальнейшем составляла 2,6 млрд долл. США и сейчас составляет около 3 млрд долл. США, с учетом процентов, которые продолжают начисляться в размере 500 000 долл. США ежедневно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. В частности, речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. Суд в качестве обеспечительной меры арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд. В декабре 2016 года Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. Владельцем 100% акций ПриватБанка стало государство в лице Министерства финансов.

