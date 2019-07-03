ПриватБанк выиграл дело в Верховном суде против компании Коломойского

Государственный ПриватБанк победил в споре с компанией "Эрлан", которую связывают с бывшими собственниками банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, в деле о поручительстве компании по кредитам рефинансирования Национального банка.

Об этом в среду, 3 июля, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В частности, в финучреждении отметили, что данное решение является первым решением Палаты Верховного суда в пользу ПриватБанка, при этом ранее банк уже побеждал в других структурных единицах этого суда.

"Это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в этой категории дел", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суть иска заключалась в том, что перед национализацией компания "Эрлан" стала поручителем ПриватБанка по кредиту рефинансирования, выданным НБУ. Этот кредит дальнейшем бывшие владельцы вывели за границу, что, в конце концов, привело к национализации банка. После этого "Эрлан" через суд требовала, чтобы банк погасил кредит перед НБУ, ведь иначе компании как поручителю придется отвечать за непогашение кредита собственным имуществом. Банк этот и подобные кредиты не погашает, поскольку считает, что их незаконно вывели из банка бывшие владельцы и именно они должны его возвращать.

Напомним, что 27 июня Верховный суд принял решение в пользу ПриватБанка по делу против "Марганецкого ГОК" Коломойского.

Ранее сообщалось, что на суды против Коломойского ПриватБанк тратит около 10% своих операционных расходов.

23 мая стало известно, что ПриватБанк подал иск против Игоря Коломойского в суд в США. В комментарии к иску, пресс-служба банка сообщила, что в иске хочет взыскать с Коломойского "несколько сотен миллионов долларов".