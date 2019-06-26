Приватбанк выиграл суд по долгу предприятия Коломойского

Приватбанк выиграл еще один иск против прежних владельцев банка.

Соответствующее решение в среду, 26 июня, приняла Большая палата Верховного Суда, информирует пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что судьи стали на сторону госбанка Приватбанк в споре с Марганецким ГОКом, который является поручителем по кредиту рефинансирования, выданному при прежних собственниках.

"Госбанку удалось в очередной раз убедить судей высшей судебной инстанции в обоснованности своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из кредитных договоров, заключенных с НБУ до национализации банка", - пояснили в Приватбанке.

В банке отметили, что это одно из четырех решений Верховного Суда, которое обеспечивает ему победу в данной категории дел, рассматриваемых в судах низших инстанций.

В ПриватБанке напомнили, что 14 мая и 11 июня он выиграл в Верховном суде споры по искам Покровского ГОКа, компании Тровело Холдингз Лимитед и ЗАО Эрлан к НБУ и ПриватБанку об обязательствах банка по погашению долгов по кредиту рефинансирования.

Ранее сообщалось, что государство потратило на суды против олигарха Игоря Коломойского 600 миллионов гривень в 2018 году.

Суды разных инстанций рассматривают 238 тысяч дел, связанных с Приватбанком, в том числе из них 600 ключевых судебных процессов.