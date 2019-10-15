ПриватБанк выиграл у Коломойского апелляцию в Лондонском суде

Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Решение суда значит, что арест активов Коломойского продолжится, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.

Об этом сообщил LIGA.net источник в ПриватБанке, а также агентство Bloomberg.

Информацию о победе Привата подтверждают в самом банке. Как сообщает пресс- служба, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд [включая проценты - $3 млрд] как заявлено в исковых требованиях", и что судебный приказ о всемирном аресте активов остается в силе.

Апелляционный суд постановил, что, "при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах", то иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Суд также отказал ответчикам обжаловать решение, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что банк может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек, отмечается в релизе Привата. Дата разбирательства будет определена судом.

"Как отметили многоуважаемые судьи, ответчики приняли существование достаточного для судебного разбирательства против них дела о мошенничестве, и ни один из них не предложил никакого объяснения тому, что суд называет как "множество транзакций, которые не имеют очевидной коммерческой логики". Очень трудно представить как ответчики будут защищаться от исковых требований банка в суде", - прокомментировал решение Ричард Льюис, адвокат ПриватБанка.

Слушание в Апелляционном суде Лондона проходило в конце июля в открытом режиме в течение пяти дней.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.

В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.