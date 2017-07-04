"ПриватБанк" вытребовал у заемщиков и взял под охрану 74 нефтебазы, сообщил председатель правления финучреждения Александр Шлапак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы вынуждены были 74 нефтебазы сейчас вытребовать назад в собственность банка, поскольку заемщики перестали рассчитываться по займам", - сказал он.

Как уточнил А.Шлапак, всего в финансовом лизинге находится 120 нефтебаз и 248 АЗС.

"Часть портфеля в размере 6,6 млрд грн, связанная с заправочными станциями, сейчас обслуживается. Существенно хуже ситуация с нефтебазами", - сказал он.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла дело о доведении "ПриватБанка" до неплатежеспособности.