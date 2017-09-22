Приватизацию ОПЗ отложили до весны следующего года

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) рассчитывает провести приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) весной 2018 года. Как сообщает пресс-служба, об этом рассказал и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

Фонд намерен представить результаты оценки Одесского припортового завода в ноябре.

"Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в установленные сроки закончить оценку ОПЗ", - отметил Трубаров.

В июне ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщиков для оценки госпакета акций ОПЗ.

До этого в фонде заявляли, что ОПЗ в лучшем случае может быть приватизирован в конце 2017-го - начале 2018 года.

В декабре 2016 года провалилась третья попытка приватизировать ОПЗ. Стартовая цена госпакета акций составляла 5,16 млрд грн. Предприятие имеет $190 млн задолженности перед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа и более 1,5 млрд грн - перед НАК Нафтогаз Украины. Контракт на поставку газа на завод закончился 31 декабря 2016 года.

ФГИУ управляет 99,567% акций ОПЗ. Правительство и кредиторы рассчитывают, что приватизация ОПЗ состоятся в текущем году.

ОПЗ закончил 2016 год с убытком в почти 3 млрд грн. В 2015 году чистая прибыль завода составляла более 200 млн грн.

По данным отчета предприятия, ОПЗ за первое полугодие 2017 года получил чистый убыток в 108,18 млн грн, в то время как за аналогичный период прошлого года - 243,94 млн грн.